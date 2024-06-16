麦加朝觐进行掷石驱魔仪式 穆斯林庆宰牲节

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（法新社沙乌地阿拉伯米纳16日电） 在全球穆斯林庆祝宰牲节（Eid al-Adha）之际，朝圣者今天在沙乌地阿拉伯西部举行朝觐的最后一项重要仪式「掷石驱魔」。

从黎明开始，今年参加朝圣的180万名穆斯林在圣城麦加（Mecca）外的米纳山谷（Mina），向3面象徵恶魔的水泥墙各掷7块石头。

这项仪式是为纪念伊布拉欣（Ibrahim，即犹太教及基督教中的亚伯拉罕）在魔鬼劝阻他不要听从真主要求献祭儿子的命令时，向魔鬼投掷石头的事迹。

「掷石驱魔」仪式多年来曾发生多起踩踏事件。最近一次发生在2015年，多达2300名朝圣者死亡，是有史以来最严重的朝觐灾难。此后活动进行了改善，简化大批人群的动线。

然而今天一早，通往水泥墙的道路还是挤满人潮，一些朝圣者明显在清晨的阳光下挣扎。有些人坐在路边休息喝水，另一些人则躺在地上，显然已精疲力尽。

朝觐是支撑伊斯兰信仰的5大支柱「五功」之一，每一个身体健康经济良好的穆斯林，一生至少要朝觐一次。

今年的朝圣者人数为180万，与去年相近，沙国当局昨天表示，其中160万人来自国外。

「掷石驱魔」仪式正值宰牲节，又称古尔邦节，这个节日是为纪念伊布拉欣愿意献祭自己的儿子，以示信仰的虔诚。真主随后以一头羊代替他儿子的牺牲。

信徒们通常会宰杀一头羊，并将部分的肉提供给需要的人。

不过今年的朝觐和宰牲节假期，因以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）的战争而蒙上阴影。