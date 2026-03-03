黎巴嫩全面禁止真主党军事活动

（法新社贝鲁特3日电） 黎巴嫩政府昨天采取前所未有的措施，禁止真主党（Hezbollah）一切军事与安全活动，引发这个伊朗支持组织的强烈反弹。

真主党在政府与国会中均有代表。此前数小时，该组织宣布昨天凌晨朝以色列发射火箭与无人机，以报复伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以联合攻击中丧生。

以色列随后开始轰炸贝鲁特南郊及黎巴嫩南部的数十个村庄，并誓言要让该组织付出「沉重代价」。

根据黎巴嫩政府数据，袭击造成至少52人死亡，至少 154人受伤。

以色列军方随后表示，已「完成对黎巴嫩南部真主党恐怖组织目标的大规模打击行动」。军方称：「这波打击，击中超过70个武器储存设施、发射地点与飞弹发射器。」

今天稍早举行紧急内阁会议后，黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）表示：「黎巴嫩政府宣布，绝对且明确地拒绝任何在合法机构框架之外、从黎巴嫩领土发动的军事或安全行动。」

「这意味必须立即禁止真主党的一切安全与军事活动，视其为非法行为，并要求其交出武器。」

作为回应，真主党国会党团领袖拉德（Mohammed Raad）谴责贝鲁特的「轻率决定」，并表示「黎巴嫩人民原本期待的是拒绝（以色列）侵略的决议」。

真主党今天凌晨发布声明，将此次攻击描述为对以色列自15个月前达成停火协议以来持续空袭的回应。

该组织表示，政治与外交努力未能「迫使（以色列）履行停火协议」，并称真主党的攻击是「防御行动与合法权利」。

与先前不同，该声明未提及美以对伊朗的战争。

萨莱姆已下令军方与安全机构采取「立即措施」执行内阁决定，防止「任何军事行动或从黎巴嫩领土发射飞弹或无人机」。

司法部长纳萨尔（Adel Nassar）在社群平台X发文表示，司法机关已指示「安全机构立即逮捕发射火箭者及其煽动者」。

接近黎巴嫩政府的消息人士透露，来自真主党什叶派盟友「艾玛尔运动」（Amal Movement）的两位部长以及真主党本身的一位部长，都支持内阁的决定。