黎巴嫩要求全面停火再谈和平 美推动以黎新一轮谈判

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（法新社贝鲁特/耶路撒冷19日电） 在以色列与真主党冲突持续之际，黎巴嫩总统奥恩今天向美国国务卿卢比欧表示，全面停火是推动与以色列谈判的关键；美国则宣布下周在华府重启谈判，并强调解除真主党武装、恢复黎巴嫩政府对全境控制，是迈向持久和平的重要一步。

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）今天与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）通话时表示，必须先实现全面停火，才能推动与以色列的谈判取得进展。

美国国务院宣布，相关谈判将于6月23日至25日在华府恢复举行。

美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）在声明中表示，这次会谈将提供「朝持久和平取得进展」的机会。

皮戈特说：「双方讨论了预定于6月23日至25日在华府举行新一轮谈判，届时两国政府将朝持久和平迈进…国务卿重申解除真主党武装的必要性，并重新建立黎巴嫩政府对整个国土的控制。」

黎巴嫩总统府表示，奥恩感谢美国对黎巴嫩的支持，但强调「必须实现全面停火，停止以色列对黎巴嫩领土的攻击，黎巴嫩认为这是推进下周在华府举行黎巴嫩、美国与以色列谈判的根本基础」。

以色列驻美大使莱特尔（Yechiel Leiter）在社群平台X发文指出，以色列支持立即在黎巴嫩停火，但前提是真主党必须遵守协议并停止敌对行动。（编译：徐睿承）