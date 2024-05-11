20多年来首次极端太阳风暴 为英国等地带来壮丽极光

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（法新社华盛顿10日电） 20多年来威力最强的太阳风暴今天侵袭地球，在澳洲塔斯马尼亚州与英国等地的天空带来壮观的极光秀，这场太阳风暴将持续影响整个周末，可能会对卫星与电网造成干扰。

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）今天表示，地球正在经历自2003年以来的首场「极端」地磁风暴。

美国国家海洋暨大气总署太空气象预报中心（Space Weather Prediction Center）在社群媒体X上指出：「极端风暴（G5级）于东部夏令时间晚间6时54分抵达地球。由于将出现另外几个朝向地球的日冕物质抛射（Coronal Mass Ejection, CMEs），地磁风暴可能持续到这个周末。」

网友纷纷在社群媒体上发布在北欧与澳洲天空拍到的极光照片。来自英国哈特福（Hertford）的智库专家曼斯菲德（Iain Mansfield）告诉法新社：「我们刚把小孩叫醒，让他们在后花园观看北极光。用肉眼就可以清楚看见。」

摄影师欧莱登（Sean O’ Riordan）在社群媒体X上发布照片说：「今天凌晨4时，塔斯马尼亚州（Tasmania）出现绝对是圣经描述的天空。我今天就要离开了，我知道我不能错过这个机会。」

有关当局通知卫星业者、航空公司与电网采取预防措施，因应地球磁场改变可能造成的干扰。

太阳闪焰是以光速传播，只需8分钟便可抵达地球，不同的是，日冕物质抛射是以更平稳的速度传播，官员称目前的平均速度为每秒800公里。

曾经一度有高达7个日冕物质抛射在传输，从比地球宽17倍的太阳黑子群抛射出去，但不清楚它们如何在沿途中合并在一起。