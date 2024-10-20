2024年摇滚名人堂 大卫马修乐团、雪儿和玛丽布莱姬等入选

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（法新社克里夫兰19日电） 美国歌手雪儿（Cher）、灵魂歌姬玛丽布莱姬（Mary J. Blige），及英国重金属教父奥兹奥斯朋（Ozzy Osbourne）今天在克里夫兰举行的典礼中，正式入选「摇滚名人堂」。

今天典礼在俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）着名的摇滚名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）大厅举行。

除上述3位乐坛巨星外，资深团体库尔伙伴合唱团（Kool and the Gang）、大卫马修乐团（Dave Matthews）、外国人合唱团（Foreigner）、嘻哈传奇乐团「探索一族」（A Tribe Called Quest），以及摇滚老将彼得佛莱姆顿（Peter Frampton），也成为2024年摇滚名人堂成员。

美国蓝调歌手「大妈松顿」（Big Mama Thornton）、英国蓝调歌手亚历克西柯纳（Alexis Korner）及已故蓝调传奇约翰梅尔（John Mayall）获颁「音乐影响力奖」。

此外，乡村摇滚创作歌手吉米巴菲特（Jimmy Buffett）、MC5乐团、R&B女歌手狄恩华瑞克（Dionne Warwick），以及歌曲创作者与制作人诺曼怀特费德（Norman Whitfield）则荣获「音乐卓越奖」。

音乐制作人苏珊德帕斯（Suzanne de Passe) 是音乐产业女性主管的先驱，在摩城（Motown）音乐王国享有名气，她今天在典礼中获得非表演类的终身成就奖。