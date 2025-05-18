2025欧洲歌唱大赛 奥地利睽违11年夺冠

afp_tickers

2 分钟

（法新社瑞士巴塞尔18日电） 奥地利歌手JJ今天以歌剧风格歌曲Wasted Love，夺得2025年欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）冠军。

经过欧洲各国评审团和来自欧洲等地区观众的投票，JJ带领奥地利自2014年络腮胡变装歌后伍斯特（Conchita Wurst）以Rise Like a Phoenix夺冠以来，再度登上冠军宝座。

欧洲歌唱大赛是全球最大规模的现场音乐电视赛事，本届盛会开票过程紧张刺激，直到今天清晨才揭晓结果，奥地利以436分胜出，领先以色列的357分和爱沙尼亚的356分。

24岁的假声男高音JJ表示：「感谢欧洲，是你们让我的梦想得以成真。」JJ的本名是约翰尼斯．皮奇（Johannes Pietsch）。

他还说：「爱是世界上最强大的力量，让我们散播更多的爱。这简直太疯狂了，我的梦想成真了，这真是超乎想像的经历。」

他在Wasted Love这首歌中展现高音技巧，巧妙融合了歌剧与电子舞曲元素。

这首参赛歌曲以单恋为主题，融合了抒情和民谣曲风，并在结尾加入电子舞曲的元素。

奥地利总理史托克（Christian Stocker）说：「这是多么了不起的成就！热烈祝贺你赢得胜利，JJ正在创造奥地利音乐历史。」