2026财年预算恐腰斩？美国务院：还没有最终计画

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（法新社华盛顿15日电） 多家媒体今天报导，美国国务院准备提议将国家预算削减近一半、结束全球多项计画并关闭大使馆，破天荒地削减华府的外交影响力。然而国务院发言人说，目前尚无最终计画。

据悉高层官员正认真讨论这项包含在国务院内部备忘录中的提案，包括取消向联合国（UN）和北大西洋公约组织（NATO）等几乎所有国际组织提供资助。

此外，对国际维和行动的财务支持将缩水，提供给傅尔布莱特计画（Fulbright Program）等教育与文化交流方案的资金也将一并缩减。傅尔布莱特计画是美国最负盛名的奖学金之一。

值此之际，美国总统川普正在推动更大规模削减政府开支，以及缩减美国在国际舞台的主导地位。

美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）对这类报导轻描淡写，告诉记者「还没有最终计画、最终预算或最终方案」。

布鲁斯今天表示：「这将取决于白宫和美国总统，他们将继续制定预算计画并提交给国会。」

她还说，国务卿卢比欧（Marco Rubio）「重申我们对北约的完全承诺，美国总统也同样如此」。

美国外交协会（American Foreign Service Association）称削减资金的提案「鲁莽且危险」，前美国驻莫斯科大使麦弗尔（Michael McFaul）抨击这是「送给中国共产党的一份大礼」。

「纽约时报」报导，这份备忘录指出，国务院将为10月1日开始的2026财政年度提议284亿美元预算，比2025财年少了260亿美元。

根据报导，备忘录对人道援助几无着墨，应对热带疾病、为开发中国家儿童提供疫苗以及促进母婴健康等计画都将取消。

只有国会才能批准这类资金削减，而目前占多数的共和党仍需争取部分民主党支持才能通过大多数法案。

不过，这些提案可能会在国会就2026年预算进行的谈判中占据重要地位。

美国政府部门本周将面临向白宫提交削减计画的最后期限，国务院目前尚未发布任何公开声明。

目前尚不清楚卢比欧是否支持4月10日的备忘录，但在削减方案提交国会审议前，他必须先行批准。

美国政治新闻网站「酒杯新闻」（Punchbowl News）报导，美国政府考虑关闭10个大使馆和17个领事馆，包括驻厄利垂亚、卢森堡、南苏丹和马尔他使领馆。

酒杯新闻说，预计关闭的领事馆有5处位于法国、2处在德国。美国驻苏格兰和义大利的使馆也在名单上。

酒杯新闻援引文件报导说，美国驻加拿大蒙特娄（Montreal）和哈利法克斯（Halifax）的领事馆也将缩编，以最少的在地支援提供最基本的外交服务。

美国驻经济合作暨发展组织（OECD）及联合国儿童基金会（UNICEF）等国际机构的使节团，将与其所在城市的外交机构合并。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）