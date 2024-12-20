51男集体性侵案宣判 受害法国妇成女性主义英雄

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（法新社亚维侬19日电） 法国女子吉赛尔．毕立可遭丈夫与数十名陌生人性侵达10年之久，她的丈夫今天被判处20年有期徒刑。吉赛尔说，希望她的苦难能让这个世界变成一个对男性、女性都更美好的地方。

吉赛尔．毕立可（Gisele Pelicot）公开指控性侵犯，获得全球领袖和法院外的支持者力挺。

多明尼克．毕立可（Dominique Pelicot）坦承犯案，法国南部城市亚维侬（Avignon）法院经过3个多月审理后判他有罪。

这桩性侵案的细节震惊法国和世界，使得男性暴力问题再次受到关注，也让吉赛尔成了女性主义的巾帼英雄。

由于吉赛尔决定放弃匿名权，选择公开审判，媒体才得以大规模报导此案。

多明尼克在多年间下药迷昏吉赛尔，在她失去意识时邀数十名男子到家里性侵她，这50名同案被告也分别被判处3年到15年徒刑。

消息人士说，女权团体和吉赛尔的3个孩子感到失望，认为判刑太轻。

但72岁的吉赛尔在判决后首度发言说：「我尊重法院和判决。」

她还说，她「从未后悔」公开审判，如今她想到的是那些「被忽略的受害者，他们的故事往往还在阴影中」。

她说：「我现在相信我们有能力找到一个更好的未来，无论男女，每个人都能心怀尊重和互相理解和谐共处。」

主审法官阿拉塔（Roger Arata）说，72岁的多明尼克在服完2/3刑期之前都没资格获得假释。

法国妇女基金会（Fondation des Femmes）表示：「法院证明吉赛尔是对的：该感到羞耻的是另一方。」

但妇女基金会「对一些判决也同样不理解和失望」，尽管证人和证据都不缺。

多明尼克的律师不排除就判决提出上诉。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）赞扬吉赛尔的勇气，说她「从匿名中勇敢走入大众视野，为正义而奋斗」。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）也向她致敬说：「多么高尚。谢谢你，吉赛尔．毕立可。该感到羞耻的是另一方。」

法国新任总理白胡（Francois Bayrou）称颂吉赛尔「在整起审判中展现始终如一的勇气和典范」，并呼吁社会大众支持她的奋战。