9.51克拉蓝钻Mellon Blue 近8亿拍出

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦11日电） 重9.51克拉、呈现艳彩蓝色的「麦隆蓝钻」（Mellon Blue），原为美国艺术收藏家邦妮．麦隆（Bunny Mellon）所有，今天在拍卖会上以2560万美元（约新台币7.9亿元）拍出。

这颗钻石由拍卖公司佳士得（Christie’s）在瑞士日内瓦举办的「瑰丽珠宝」拍卖专场中售出。

这颗宝石在贝尔格四季酒店（Hotel des Bergues）以2052.5万瑞士法郎的价格成交，原先预估拍价约1600万至2400万瑞郎。

主持拍卖的卡达奇亚（Rahul Kadakia）说，成交价证明「收藏家对于卓越且传奇性的宝石依然抱有极大热情」。

这颗钻石镶嵌在蛇形戒指上，曾属于瑞秋．蓝柏特．麦隆（Rachel Lambert Mellon），她更广为人知的称呼是邦妮．麦隆，是美国着名园艺家、慈善家与艺术收藏家。

这颗明亮式切工的宝石经鉴定为内部无瑕。

这颗钻石上一次公开亮相是在2014年，当时邦妮．麦隆以103岁高龄辞世后，于纽约拍卖会上以逾3200万美元成交。

欧洲最大线上钻石珠宝商77 Diamonds的董事总经理柯麦德（Tobias Kormind）发表声明说，他原本预期这颗宝石今天会拍出更高金额，但地缘政治紧张，以及中国经济疲弱让许多平常的买家裹足不前，现场气氛明显偏向谨慎。

他还说：「这样的观望态度是否会蔓延到日内瓦其他拍卖场次，仍有待观察。」