此内容发布于2020年2月14日 上午3:20

（法新社渥太华13日电） 加拿大国家铁路公司今天表示，加拿大原住民抗议天然气管线兴建工程，迫使东部铁路系统暂停营运。加拿大国家铁路是北美第3大铁路系统。

加拿大国家铁路公司（Canadian National Railway）表示，旗下加拿大铁路网所有跨陆列车都将暂停营运，原因是示威者封锁多伦多以东的一个重要通道。这是最新一波造成加拿大铁路瘫痪的抗议行动，先前已有一系列类似行动。

加拿大国家铁路公司执行长鲁斯特（JJ Ruest）说：「有鉴于上周有超过400班列车取消，加上我们铁路主线上的策略性位置爆发新一波抗议潮，我们已决定逐步暂停加拿大东部铁路系统的营运，这是一项负责任的做法，能确保我们员工及示威者的安全。」

加拿大国家铁路公司表示，停运可能会导致「暂时性裁员」。而代表铁路工人的工会表示，来自各家公司的多达6000名员工会受到影响，他们要求政府介入此事。

过去一周，示威者封锁全国各地道路、铁路与港口，并占领政府办公室，希望藉此「瘫痪加拿大」。

抗议群众支持几名来自第一民族（First Nations，即印地安人）Wet'suwet'en部落的领袖，这些领袖正在抗议海岸天然气管线（Coastal GasLink）兴建工程，因为这些管线会通过他们位于加拿大最西端的传统领地。

加拿大联邦警察上周强制执行法院命令，允许兴建天然气管线的工人进入。而后，部分原住民示威者被捕，引发全国抗议浪潮。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

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