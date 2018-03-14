下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月14日 上午9:50 最后更新 - 2018年3月14日 -09:50

（法新社华盛顿14日电） 美国佛罗里达州中学枪击案发生至今届满一个月，全美成千上万学生今天上午展开「走出教室」活动，纪念枪击案罹难者，并要求当局采取行动遏止枪枝暴力。

来自首都华盛顿地区的数百名学生齐聚在白宫外头，高呼「再也不要！」和「够了就是够了！」等口号，高举的标语牌写着「保护人民而非枪枝」。

上午10时（格林威治时间14时），众多城市的学生举行默哀，追悼2月14日情人节当天在佛州派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）枪击案遇害的14名学生和3名教职员。

这项「全国走出教室」（National School Walkout）活动，原本打算持续17分钟，每分钟代表一位罹难者。但美国东岸诸多学校的众多学生，决定干脆不去上课，改成上街抗议。

主办单位在官网中说：「学生和教职员有权在安全的环境中学习或教学，免于在教室或返家途中遭射杀的恐惧。」

「我们的校园不安全。我们的城镇不安全。国会必须采取实际行动，保障我们的安全，通过联邦枪枝改革立法，解决枪枝暴力的公共卫生危机。」

Neuer Inhalt Horizontal Line