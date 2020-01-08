此内容发布于2020年1月8日 上午6:05

（法新社巴黎8日电） 伊朗今天以飞弹攻击美军驻伊拉克基地后，越来越多航空公司接连表示，他们将避免自家班机飞经伊拉克及伊朗空域，或取消飞往两伊的航班。

法国航空公司（Air France）发言人告诉法新社：「空袭消息传出后，作为预防措施，法国航空决定暂停所有飞经伊朗和伊拉克空域的班机，直到另行通知为止。」

华府和德黑兰当局官员表示，伊朗今天凌晨对美军驻伊拉克的基地发射多枚飞弹，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）随后称这项军事行动「赏了（美国）一记耳光」。

伊朗今天进行的飞弹攻击，是为了回应上周美军无人机在伊拉克巴格达国际机场附近击杀伊朗军方指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。

伊朗发动飞弹攻击后不久，美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration ）就表示，要禁止美国民航机飞越伊拉克、伊朗和波斯湾上空。

俄罗斯新闻社（RIA）今天报导，俄罗斯联邦航空运输局（Rosaviatsia）也要俄国航空公司避免让自家班机飞经伊拉克、伊朗、波斯湾和阿曼湾（Gulf of Oman）空域。

荷兰皇家航空（KLM）发言人告诉法新社：「在另行通知前，荷航没有航班会飞经伊朗或伊拉克空域。所有飞往东南亚各地和中东地区其他地点的航班，都会有替代航线。」

在德国，汉莎航空（Lufthansa）指出，他们已取消每天飞往伊朗首都德黑兰的班机，并暂停飞越伊朗和伊拉克空域，直到另行通知为止。

另外，阿联酋航空（Emirates Airline）、杜拜航空（Flydubai）、澳洲航空公司（Qantas）、新加坡航空、马来西亚航空和越南航空等航空公司也都表示，他们会让自家班机改道，或取消飞往两伊的航班。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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