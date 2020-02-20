（法新社渥太华20日电） 一名中国籍男子争辩他不应自加拿大驱逐出境，因为他面临祖国武汉肺炎疫情的重大伤害风险。不过他的要求遭法官驳回。

法新社报导，居住在多伦多的36岁男子曹若鹏（Ruepang Cao，音译）于2004年至加拿大寻求庇护。

曹若鹏的庇护申请遭拒且被下令离开加拿大。他在宣誓陈述书表示，他被下令离开加拿大、「直接进入致命病毒流行病仍在肆虐（的国家）」，「我对我的生命感到担心害怕」。

根据加拿大法律，若认定遭驱逐者被遣送至一个特定地区具有重大伤害风险时，法院能够阻止。

加拿大已暂停把人驱逐出境至俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中心的中国武汉市和湖北省周遭地区，但中国其他地区不在限制之内。

上周在法庭中，政府律师主张，曹若鹏要被遣送的目的地广东省染病风险低；法官也同意此观点。

法官巴恩斯（Robert Barnes）裁定：「像这样的证据显示，中国许多地区遭感染和死亡率偏低。」

根据隐私法，加拿大边境服务署（Canada Border Services Agency）不会表明曹若鹏是否如期遭驱逐出境，但曹若鹏的律师说，他认为曹若鹏已遭遣送至中国。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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