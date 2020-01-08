此内容发布于2020年1月8日 上午8:05

（法新社德黑兰8日电） 乌克兰国际航空编号PS-752班机今天从伊朗首都德黑兰（Tehran）的机场起飞不久后便坠机。伊朗民航当局表示，搜救队已经发现飞机的两个黑盒子，但不会交给美国。

伊朗学生通讯社（Iranian Students News Agency ）报导，伊朗民航组织（Iran Civil Aviation Organisation）发言人亚发扎德（Reza Jafarzadeh）表示：「已经寻获今早坠毁的波音737两个黑盒子。」

黑盒子正式名称是飞航纪录器，包含座舱语音纪录器（CVR）和飞航资料纪录器（FDR）。

伊朗国营电视台引述伊朗官员说法报导，两个黑盒子都有受损，但据信仍可取出其中资料。

伊朗梅尔通讯社（Mehr）报导，伊朗民航组织首长阿贝德查迪（Ali Abedzadeh）表示：「我们不会把黑盒子交给制造商（波音）跟美国人。」他还说，目前尚不清楚黑盒子将送往哪个国家进行调查。

伊朗、乌克兰及美国都是国际民航组织（International Civil Aviation Organization）成员，依照组织规定，空难调查由空难发生国主导。

然而，根据飞航专家说法，有能力分析黑盒子的国家不多，主要为英国、法国、德国跟美国。

这架班机今天上午6时10分从德黑兰的伊玛目何梅尼国际机场（Imam Khomeini International Airport）起飞，几分钟后就从雷达屏幕消失并坠毁在德黑兰市郊。

乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）表示，坠毁的波音737是2016年生产的，且事发两天前才刚检查过。

伊朗跟乌克兰当局的初步声明认为，这架客机的发动机发生故障，不过航空公司没有详细说明事故原因。

空难发生不久前，伊朗才刚对美军驻伊拉克基地发射飞弹，以报复美军3日出动无人机空袭杀害伊朗高阶军事指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。（译者：侯文婷/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram