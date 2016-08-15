下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2016年8月15日 上午7:50 最后更新 - 2016年8月15日 -07:50

（法新社东京15日电） 今天是日本二次大战战败投降71周年，东京和首尔当局都摆出和解姿态，南韩总统朴槿惠呼吁建立「未来导向」的关系，日本首相安倍晋三则谴责「战争的惨祸」。

安倍派遣代表自民党议员西村康稔，以自民党总裁身份致送靖国神社祭品，但未亲自前往参拜，这似乎是在向中国大陆和南韩示好。

朴槿惠则呼吁与日本建立「未来导向」的关系，尽管一群南韩国会议员今天早上访问位于日本海、两国都有主权主张的的竹岛（南韩称为独岛），引起日本政府不满。

8月15日对日韩两国来说都是令人激动的日子，71年前的今天，日皇裕仁宣布投降，而日本对朝鲜半岛长达35年的残暴占领，也在这一天划下句点。

南韩对数十名日本国会议员前往参拜靖国神社表示深切遗憾。靖国神社供奉二战甲级战犯灵位，被首尔和北京当局视为日本战时军国主义的象徵。

这是安倍连续4年没在8月15日这一天前往参拜，主要是顾及与邻国中国大陆、南韩，以及希望东亚地区稳定的美国政府之间的关系。

新华社今天在评论中说，安倍今天的谈话不恰当。「如国际社会普遍担忧的那样，日本首相安倍晋三在当天举行的『全国战殁者追悼仪式』的致辞中，不出意外地再次省去了对亚洲各国的加害事实和对战争的反省」。

不过朴槿惠在首尔发表的全国电视演说中，强调往前看。

她表示：「我们应该重新界定与日本的关系，以缔结未来导向的关系。」

Neuer Inhalt Horizontal Line