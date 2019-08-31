此内容发布于2019年8月31日 上午4:35

（法新社利马31日电） 亚马逊森林近日遭到大火肆虐，但环境专家表示，除了人类放火整地，这个全球最大热带雨林还受到伐木、农耕、种植非法作物和采矿等行为影响而面临严重威胁。

亚马逊森林占地550万平方公里，且横跨9个国家：玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多、法属圭亚那、盖亚那、秘鲁、苏利南和委内瑞拉。

专家指出，为了农业耕作而砍伐林木，是亚马逊雨林面积快速缩减的主因之一。

秘鲁人工造林计画主任路易斯（Jose Luis Capella）说：「砍伐森林的主因，就是要扩大农业耕种范围。」

厄瓜多是一个典型的例子，2000年至2017年间，厄瓜多的农业耕地面积就增加了23%，增加部分位在该国的亚马逊雨林地区。

加上巴西、秘鲁、厄瓜多和玻利维亚的农民经常在旱季焚烧伐木区的灌木丛，这项举动常导致火势无法受控制，进而对雨林造成更大伤害。

联合国（UN）数据指出，非法作物也慢慢耗损亚马逊林地，例如哥伦比亚的古柯树种植面积已将近17万公顷。

另外，亚马逊盆地周遭的大多数国家进行非法采矿作业，也对森林造成严重危害，特别是在开采金矿时，还会使用汞等化学物，因而污染了土壤和河川。

法属圭亚那的林业局指出，2003年以来的合法及非法淘金活动，已破坏大约2万9000公顷热带雨林。

委内瑞拉在石油价格崩盘后面临经济危机，因而将目光转向亚马逊雨林的资源。委国政府2016年展开大型计画，在超过11万平方公里雨林区内开采铝土矿、钶钽铁矿、钻石和黄金。

委内瑞拉非政府环保组织维泰利斯（Vitalis）负责人葛梅兹（Cecilia Gomez Miliani）说：「采矿问题比火灾严重许多。」

她还说：「采矿活动砍伐并清除了所有植被，另也造成土壤流失、汞污染和民众流离失所等问题。」（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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