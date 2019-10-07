此内容发布于2019年10月7日 上午8:50

（法新社巴格达7日电） 伊拉克反政府抗议冲突延烧近一周，军方今天首度承认在一场镇压行动中使用「过度武力」。示威爆发至今已酿100余死6000余人受伤。伊拉克准军事部队则表明准备支持政府。

伊拉克反政府示威演变为暴力冲突的情势愈演愈烈。目击者表示，安全部队动用水炮、催泪瓦斯和真枪实弹对付群众。

巴格达东部城市萨德（Sadr）的住宅区昨晚一场大规模示威也演变为激烈冲突，警方在武装部队支持下对群众发射实弹和催泪瓦斯。医疗人员和警方消息人士表示，至少有15人丧命。

社群网站上流传的影片显示，在散布燃烧轮胎的街道上，抗议者低身闪躲，并可听见阵阵枪声和疑似重装武器的声音。

伊拉克军方今天表示：「镇压使用过度武力，已超出规定范围。我们已开始对执行这些错误行动的指挥官追究责任。」

军方还说，总理马帝（Adel Abdul Mahdi）已下令由联邦警察单位取代这批武装部队，且情报单位将就事件展开调查。

这是伊拉克反政府示威爆发以来，安全部队首度承认使用不符比例的回应措施。马帝原本坚称，政府在处理示威时采取的行动一直「符合国际标准」。

另一方面，势力强大的伊拉克什叶派民兵团体「人民动员」（Hashed al-Shaabi）今天表示，他们已准备好实行政府命令，以防止出现「政变或叛乱」。

「人民动员」领袖费雅（Faleh al-Fayyadh）在巴格达告诉记者，他要的是「贪腐结束，而非政权结束」。「我们知道谁在背后支持这些抗议。推翻政权的计画已经失败」。「人民动员」大致已并入伊拉克国家部队。

费雅的说法，呼应伊朗最高宗教领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天稍早发布的声明内容，他指控「敌人」试图破坏德黑兰及巴格达的良好关系。

伊拉克总理办公室今天还发布声明表示，马帝已与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）通过电话，讨论伊拉克的抗争情势。

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