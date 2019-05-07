此内容发布于2019年5月8日 上午1:20

（法新社德黑兰8日电） 伊朗外交部今天宣布，伊朗决定停止履行2015年核子协议的部分承诺。

伊朗2015年与世界强权达成划时代的核子协议，同意遏制核子活动以换取松绑制裁，但华府去年退出核协议并重新祭出单方面制裁，对德黑兰造成严重冲击。

伊朗外交部表示：「高级安全委员会决定停止履行伊朗伊斯兰共和国在联合全面行动方案（JCPOA）下的部分承诺，这项消息已传达给仍是协议签署国的国家元首，包括英国、中国、法国、德国与俄罗斯。」

伊朗外交部说，副外交部长阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）今天在会议上已知会这5国大使。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天仓促出访伊拉克，指控伊朗策画发动的攻击「迫在眉睫」。

华府也部署航空母舰打击群与多架具核武攻击能力的B-52同温层堡垒轰炸机（B-52 Stratofortress）赴中东地区，美国国家安全顾问波顿（John Bolton）警告，华府将以「无情的武力」回应伊朗攻击。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）强调伊朗的行为没有违反与强权签署的核子协议。

查瑞夫在莫斯科进行官方访问时，透过国家电视台表示：「伊朗认为，停止履行其在核子协议中自愿做出的部分承诺与措施是适当的。」

查瑞夫强调「伊朗不会退出」核子协议，但说：「JCPOA中明定伊朗有这个权利，我们不是在JCPOA外行动，事实上是在架构内行事。」

他说，这些措施符合核子协议第26与第36条款，这些条款明定如果美国或其他参与方没有遵守协议，包括重新祭出制裁，伊朗可以中止部分或所有承诺。

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