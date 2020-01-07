此内容发布于2020年1月7日 上午5:20

（法新社伊朗克尔曼7日电） 伊朗高级将领苏雷曼尼近日遭美国击杀，引发举国哀痛。大批民众今天聚集在他的家乡克尔曼，参加最后阶段葬礼出殡仪式，不幸发生踩踏意外造成35人丧命，下葬被迫延后。

半官方伊朗学生通讯社（ISNA）在报导中未提及苏雷曼尼下葬将会延后多久。先前报导指称，在克尔曼（Kerman）发生的群众踩踏意外，造成35人死亡和48人受伤。

法新社报导，苏雷曼尼（Qasem Soleimani）是伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官，在国内广受爱戴。本月3日，美国总统川普下令以无人机空袭，在巴格达国际机场外狙杀苏雷曼尼。

大批民众今天聚集在苏雷曼尼的家乡克尔曼送葬，人数似乎与德黑兰（Tehran）、科姆（Qom）、麦什赫德（Mashhad）及阿瓦兹（Ahvaz）等城市的大量哀悼民众旗鼓相当。

伊朗革命卫队最高指挥官沙拉米（Hossein Salami）表示：「烈士苏雷曼尼更强大…而今他已逝去。」沙拉米告诉人山人海的黑衣送葬民众：「敌人不公正地将他杀害。」

法新社记者报导，女学生们也在人群中一起高喊「川普去死」。

一名从伊朗南部希拉兹市（Shiraz）来到克尔曼参加葬礼的哀悼民众指出：「我们今天在此对伟大的神圣防卫指挥官致敬。」

56岁退伍军人德甘（Hemmat Dehghan）告诉法新社：「苏雷曼尼不只在故乡克尔曼或伊朗受到爱戴，而是在全世界受到爱戴。全世界、穆斯林、什叶派、伊拉克、叙利亚、阿富汗的安全，尤其是伊朗的安全，全都得归功于他。」

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