（法新社德黑兰10日电） 伊朗民航组织首长今天否认飞弹击落乌克兰客机，驳斥西方国家宣称伊朗防空飞弹误击的说法。消息人士表示，调查委员会明天将公布坠机原因。

乌克兰国际航空PS752班机8日从伊朗首都德黑兰的机场起飞不久后便坠毁，机上176人全数罹难，其中多数乘客是伊朗公民和伊朗裔加拿大公民，但也有乌克兰、阿富汗、英国和瑞典人。

伊朗法斯通讯社（Fars）引述「知情消息人士」报导，调查委员会在国内外人士参与下开会后，明天将公布坠机原因。

国际持续施压伊朗，要求有「可信的」调查。多个西方国家政府归咎是飞弹误击。「纽约时报」取得一段当时班机从德黑兰机场起飞几分钟后疑遭飞弹击落的影片，比对查证后确认影片为真。

乌克兰表示，他们的专家已获准取得黑盒子资料。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）重申，「很可能」是伊朗飞弹击落客机。加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）也表示，情资显示飞机是遭伊朗地对空飞弹击落，很有可能是意外。

伊朗已邀请美国、乌克兰及加拿大等国加入调查。伊朗民航组织（Civil Aviation Organization）首长阿贝德查迪（Ali Abedzadeh）说：「有一事可以肯定，那就是这架飞机并非遭飞弹击中。」

这架波音737型客机失事前不久，伊朗刚对美国驻伊拉克基地发射飞弹，报复美国无人机在伊拉克首都巴格达发动空袭，击毙伊朗重要将领苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。

这是伊朗自1988年以来最严重民航空难，当年美军宣称在波斯湾误击一架伊朗航空客机，造成机上290人全数罹难。

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