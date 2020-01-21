此内容发布于2020年1月22日 上午12:20

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）以迅雷不及掩耳的速度推动一连串政治体制改革，令反对阵营措手不及，批评人士也不知所措。

休完新年长假后，蒲亭上周掀起一波政治风暴，提议全面修改俄罗斯宪法，不得民心的总理麦维德夫（Dmitry Medvedev）随后率领内阁总辞。提议改革5天后，蒲亭就已向国会提出修正案。

克里姆林宫的批评人士一致对这项改革反感，但不知道该怎么反击，反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny ）仅说，蒲亭想把自己变成「万年领导人」。

政治分析家、前克里姆林宫政治公关顾问巴夫洛斯基（Gleb Pavlovsky）向法新社表示：「包括纳瓦尼在内，反对派都错愕不已。」他又说，当局将试图维持这种快节奏。

蒲亭推动的这波改革，将把一些权限转移给国会，包括挑选总理的权力，并强化谘询机构国务院（State Council）的角色，未来可能由蒲亭执掌。

外界时常流传的揣测是，67岁蒲亭的第4任总统任期于2024年结束后，可以利用这个职位持续研拟国内与外交政策。

不过，目前还不清楚的是，新的制度将如何运作、以及蒲亭为什么要在这时候提出，这让反对派更难因应这项计画。

前反对派国会议员古德柯夫（Gennady Gudkov）说：「这也许是我第一次不懂蒲亭的脑中逻辑。我就是无法理解为什么急成这样。」

自由派的亚博卢党（Yabloko）等反对阵营之中，有些人说，他们准备提出其他修宪法案。俄罗斯目前的宪法是在1993年前总统叶尔钦（Boris Yeltsin）执政时通过。

包括纳瓦尼等人似乎都不知所措。43岁的纳瓦尼本周在自己的部落格说：「没有人知道现在是什么状况。一切都晦暗不明。」

目前唯一清楚的是，改革程序正快速展开。由执政党「团结俄罗斯党」（United Russia Party）把持的下议院「国家院」（State Duma）国会议员已开始研究提案，提及将在几周内通过修正案。

俄罗斯当局已承诺将对改革举行公投，有些人提到投票可能在4月底前举行。

批评人士说，克里姆林宫试图在最短的时间内推动法案，是为了避免遭受批评，并避免可能出现的街头抗议。

纳瓦尼的盟友雅辛（Ilya Yashin）说，反对阵营想在2月29日举行反改革大型集会，但届时法案可能已在下议院通过关键二读。（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

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