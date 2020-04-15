此内容发布于2020年4月15日 上午8:35

（法新社巴黎15日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至15日格林威治标准时间11时（台湾晚间7时），全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至12万6898例，确诊逾200万1200例。

目前疫情已扩散至193个国家及地区，全球累计超过200万确诊病例中，至少42万8100人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测最严重病例。

美国目前处于全球疫情中心，境内有2万6059人不治，确诊达60万9516例，至少4万4364名病患已经康复。

义大利则是全球疫情第2严重国家，境内累计2万1067人病故，确诊达16万2488例。

疫情重灾国还包含西班牙（1万8579死、17万7633例确诊）、法国（1万5729死，14万3303例确诊）和英国（1万2107死，9万3873例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报3342死和8万2295例确诊，有7万7738人痊愈。

到目前为止，欧洲累计确诊101万896例，8万5272死；美国和加拿大累计确诊63万6413例，2万6983死；亚洲累计确诊14万7564例，5218死；中东累计确诊10万8791例，5135死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊7万3673例，3343死；非洲累计确诊1万6215例，869死；大洋洲累计确诊7652例，78死。

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