此内容发布于2020年4月25日 下午6:20

（法新社巴黎25日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间25日19时（台湾26日凌晨3时），全球至少20万736人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊逾286万4070例。

疫情已扩散至193个国家及地区，但至少77万2900人被视为已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计5万3070人病故，确诊达92万4865例。

义大利是死亡人数仅次于美国的灾情惨重国家，境内累计2万6384人病故，确诊达19万5351例。

疫情重灾国还包含西班牙（2万2902死、22万3759例确诊）、法国（2万2614死，16万1488例确诊）和英国（2万319死，14万8377例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4632死和8万2816例确诊。

截至目前，欧洲累计确诊136万314例，12万2171死；美国和加拿大累计确诊96万9896例，5万5586死；亚洲累计确诊19万5102例，7854死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊15万162例，7434死；中东地区累计确诊15万625例，6225死；非洲累计确诊2万9981例，1361死；大洋洲累计确诊7991例，105死。

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