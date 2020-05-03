此内容发布于2020年5月3日 上午7:05

（法新社巴黎3日电） 法新社汇整官方数据显示，截至台北时间今天晚间7时，全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至24万3637例，确诊逾344万1540例。

疫情已扩散至195个国家及地区。全球逾344万确诊病例中，至少105万5500人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

美国目前处于全球疫情中心，境内有6万6385人不治，确诊达113万3069例。

义大利则是全球疫情第2严重国家，境内累计2万8710人病故，确诊达20万9328例。

疫情重灾国还包含英国（2万8131死，18万2260例确诊）、西班牙（2万5264死、21万7466例确诊）、法国（2万4760死，16万8396例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4633死和8万2877例确诊。

到目前为止，欧洲累计确诊153万5203例，14万2611死；美国和加拿大累计确诊118万9649例，7万18死；亚洲累计确诊23万7852例，9061死；中东累计确诊18万1730例，6929死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊24万6851例，1万3156死；非洲累计确诊4万2480例，1740死；大洋洲累计确诊8125例，122死。（译者：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram