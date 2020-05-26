此内容发布于2020年5月26日 下午4:05

（法新社巴黎26日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间26日19时（台湾27日凌晨3时），全球至少34万7723人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾554万1590例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有219万1200人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万8584人病故，累计确诊数达167万1728例，至少37万9157人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万7048人病故，确诊达26万5227例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万2955死，23万555例确诊）、西班牙（2万7117死，23万6259例确诊）、法国（2万8530死，18万2772例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2992例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊205万7043例，17万3665死；美国和加拿大累计确诊175万8341例，10万5291死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊77万4772例，4万1665死。

亚洲累计确诊46万6830例，1万4500死；中东地区累计确诊35万8699例，8961死；非洲累计确诊11万7423例，3511死；大洋洲累计确诊8491例，130死。（译者：陈政一）

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