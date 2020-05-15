此内容发布于2020年5月15日 上午7:05

（法新社巴黎15日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间15日11时，全球至少30万2489人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾445万4090例。

目前疫情蔓延至196个国家及地区，至少有155万4500人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计8万5906人病故，累计确诊数达141万7889例，至少24万6414人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万3614人病故，确诊达23万3151例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万1368死，22万3096例确诊）、西班牙（2万7459死， 23万183例确诊）、法国（2万7425死，17万8870例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2933例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊183万9657例，16万3128死；美国和加拿大累计确诊149万1290例，9万1482 死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊45万1556例，2万5662死。

亚洲累计确诊33万1194例，1万1581死；中东地区累计确诊25万6960例，7956死；非洲累计确诊7万5078例，2554死；大洋洲累计确诊8363例，126死。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活