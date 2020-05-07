此内容发布于2020年5月7日 上午8:35

（法新社巴黎7日综合外电报导）法新社汇整官方数据做出统计，截至格林威治时间7日上午11时（台湾7日晚间7时），全球至少26万3792人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊逾376万6180例。

目前疫情蔓延至195个国家及地区，至少117万9700人被认定已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总人数的一部分，因许多国家只检测最严重病例。

美国为全球死亡人数最多的国家，境内有7万3431人不治，确诊达122万8609例，至少18万9910名病患康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内有3万76人病故，确诊达20万1101例。英国地方卫生机构5日曾公布死亡人数超过3万2000人，但其中包括疑似感染2019冠状病毒疾病的病例。

其他疫情重灾区还包括义大利（2万9684死，21万4457例确诊）、西班牙（2万6070死，22万1447例确诊）和法国（2万5809死，17万4191例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2885例确诊，7万7957人已经康复。

从区域来看，欧洲累计确诊164万1959例，15万249死；美国和加拿大累计确诊129万1985例，7万7710死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊30万2702例，1万6425死。

亚洲累计确诊26万7376例，9962死；中东累计确诊20万2367例，7314死；非洲累计确诊5万1569例，2007死；大洋洲累计确诊8223例，125死。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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