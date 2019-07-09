此内容发布于2019年7月9日 上午8:50

（法新社南特基岛8日电） 美国男星凯文史贝西被控2016年在麻州性侵害一名青少年，但原告今天无法呈交关键证物手机给法院，且担心自证其罪而拒绝作证，凯文史贝西可能因此免再受审。

威廉．李特（William Little）指控凯文史贝西（Kevin Spacey）2016年7月在麻萨诸塞州一间酒吧对他伸出咸猪手。59岁的凯文史贝西今年1月被指控犯下猥亵侵犯罪。

麻州联邦地区法院（Massachusetts District Court）法官要求李特今天出庭作证，凯文史贝西则未出庭。

李特被问到是否曾对关键证物手机做出任何异动时，他坚称自己没有删除任何内容。

然而，当被警告若是动过手机上的讯息，可能让他被告时，李特要求援引美国宪法第五修正案，即是公民得以行使拒绝作证的权利，以免自证其罪。

李特曾指出，当年只有18岁的他，在麻州南基特岛（Nantucket）一间酒吧餐厅打杂，事发时使用智慧型手机拍下这起事件的影片。

据李特所述，这段分享给时任女友和一群朋友的手机影片中，凯文史贝西将手伸进李特的裤子里毛手毛脚。

李特和他的双亲今天出庭时也表示，已经找不到被告想要检视的那支手机。（译者：吴升鸿/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题