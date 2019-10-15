此内容发布于2019年10月15日 下午8:05

（法新社安卡拉15日电） 土耳其出兵叙利亚北部攻打库德族，美国祭出制裁要求土耳其停止军事行动。土耳其总统艾尔段表示，安卡拉绝不会宣布叙北停火。

尽管华府祭出制裁，呼吁安卡拉停止军事行动，土耳其依然继续推进叙北攻势，攻打库德族民兵团体人民保卫军（YPG）。与此同时，俄罗斯支持的叙利亚军队进入美军已撤出的曼比季（Manbij）。

川普14日宣布对土耳其出兵叙北祭出制裁。昨天一名资深美国官员表示，土耳其若不停火与停止进攻，华府可能施予更多制裁。

然而在从亚塞拜然首都巴库（Baku）返回土耳其的飞机上，艾尔段（Tayyip Erdogan）告诉媒体，土耳其未达目标前，不会停止攻势。他还说，安卡拉不担心美国施加更多制裁。

美国副总统彭斯（Mike Pence）和国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）明天将前往土耳其，要求安卡拉当局停止攻打叙利亚的库德族战士。

艾尔段表示，歼灭边界的恐怖组织前，「我们绝不可能宣布停火」。

彭斯办公室发表声明表示，彭斯预定17日和艾尔段会面，声明中并重申，川普誓言将对土耳其「祭出经济制裁」，直到达成解决方案为止。

艾尔段说：「他们施压要我们停止（军事）行动。但我们的目标明确。我们不怕制裁。」他还说，叙利亚军队拿下曼比季，对土军来说并非不利的发展。

「叙利亚军队进入曼比季对我来说，并非十分不利的发展。」艾尔段说，对土耳其而言，最重要的是铲除库德族部队。

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