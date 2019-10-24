此内容发布于2019年10月24日 下午9:05

（法新社加州盖瑟维尔24日电） 美国加州酒乡今天野火蔓延，建筑物受损，居民紧急撤离。当局警告，加州境内不少地区近期恐将面临更多野火威胁。

加州消防和执法部门表示，这场名为金凯德（Kincade）火灾的起火地点位于索诺马郡（Sonoma）近郊，昨夜从一处范围原本仅几百英亩的野火，迅速蔓延为上万英亩的炼狱，火势难以控制。

约500名消防人员在灭火飞机和直升机的支援下，力图控制时速113公里强阵风助长下的野火火势。

索诺马郡警长办公室表示，已针对盖瑟维尔（Geyerville）和附近的酒庄葡萄园发出强制撤离命令。这波野火在山区窜起后，迅速延烧，火势穿越高速公路，逼近民宅。

警长办公室表示，野火恐危及生命财产，呼吁当地人疏散：「如果你在盖瑟维尔，请立即撤离。」

这起野火发生在旧金山以北120公里处。官员警告，高温加上天干物燥，北加州多数地区和南加州部分地区面临立即性野火威胁。

电力公司今天对北加州约18万户进行预防性停电，南加州也有数千户预防性停电。

电力公司警告，可能会进一步扩大预防性停电，以降低助长野火的风险。国家气象局表示，北部强劲的风势明天料减弱，但27日起料再度增强。

不少逃离盖瑟维尔的居民表示，怪兽野火快速逼近，他们几乎没有时间收拾家当。

68岁的蒙森（Dwight Monson）说：「我想我们距离野火还有几英里，但没想到风势实在太强。」

蒙森说，等家人都上了车，撤到下方山谷，火势已经烧到他们的农场。

索诺马郡警长艾西克（Mark Essick）今天在记者会上告诉媒体：「对不少人来说，这是令人百感交集的时刻。不过才两年前，大火摧毁了我们的家园。对很多人来说，这将是令人煎熬焦虑的时刻。」

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