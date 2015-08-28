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此内容发布于2015年8月28日 上午5:05 最后更新 - 2015年8月28日 -05:05

（法新社芝加哥27日电） 在几乎每天都会发生枪击案之下，美国似乎没有一个地方安全无虞，教会、学校、甚至晨间新闻都隐藏危险。

1名年轻的记者和摄影师昨天在电视直播下，遭心怀不满的前同事枪杀，使严格管制枪枝的问题再度浮上台面。

专家表示，加强管制根本不可能，近几年趋势完全与此相反。

维吉尼亚州罗诺克大学（Roanoke College）教授威尔森（Harry Wilson）向法新社表示：「你无法摆脱他们。」罗诺克大学位于枪击案现场附近。

出过4本关于枪枝管制书籍的纽约州立大学科特兰分校教授史必哲（Robert Spitzer）说：「近几年没有任何与全国枪械管制法修改相关的运动，因为共和党在全国占有优势，加上枪枝游说团体在动员支持者方面非常有效率。」

共和党员与支持拥枪者关系密切，且强烈反对颁行欧巴马总统所主张的大部分法律。

史必哲接受电话访问时说：「枪枝游说团体相当有效率地传播1个讯息，即管制枪械无济于事。」

「但有愈来愈多证据显示，枪械管制很重要，特别对不应该持有枪械的人而言，但这不是许多或多数美国人所能听到的政治主流讯息。大家听到的是，枪械管制法只能约束诚实的人民，对带枪做坏事的人没有效果。」（译者：中央社陈昱婷）

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