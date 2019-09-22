此内容发布于2019年9月22日 下午10:05

（法新社蒙特娄22日电） 18年前涂黑脸参加变装舞会旧照曝光，被叮得满头包之后，加拿大总理杜鲁道今天重新投入竞选连任活动，开出中产阶级减税与手机费调降两张支票救选情，也再度对黑脸事件道歉。

现年47岁的杜鲁道（Justin Trudeau）早因道德瑕疵等争议饱受抨击，如今旧照曝光，揭露他多年前曾参加自己都认为是「种族主义」的活动，低迷选情更是雪上加霜。

昨天休息一天之后，杜鲁道今天前往中部安大略省（Ontario）的勃兰顿（Brampton）宣布两项具体措施，力争他所属自由党（Liberal）与在野保守党（Conservatives）都想拉拢的中产阶级选民。

杜鲁道表示，如果顺利连任，中产阶级赚的头1万5000加币（新台币35.5万元）不用缴税。

他也承诺，加拿大手机资费将调降25%。他先前表示，加拿大的手机资费是「七大工业国集团（G7）里数一数二高的」。

他说，这两项措施，「一年会为加拿大努力工作的家庭带来超过1500加币回馈」。

杜鲁道最大对手、保守党党魁谢尔（Andrew Scheer）同样也承诺，他当选后，政府会把钱放回加拿大人的口袋。

杜鲁道随后在记者会上遭到黑脸旧照与影片的连番拷问。媒体18日曝光这些旧照和影像，里头显示1990年代与2001年杜鲁道多次把脸涂黑。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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