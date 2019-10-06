（法新社华盛顿6日电） 多数美国银行避免接触贩售医疗用大麻的药房经营者，但随着为大麻产业工作者开启处理银行业务大门的新法案在国会众议院闯关，新法案有望成为相关从业人员的一盏明灯。

魏斯曼（Hope Wiseman）在距离华盛顿不远的马里兰州国会山高地（Capitol Heights）经营药房Mary and Main，服务深受偏头痛、慢性疾病或忧郁症所苦的病患。她认为自己早有银行户头是件幸运事，但表示她任凭银行摆布，因为银行随时可以关闭她的帐户。

医疗用大麻在美国33个州及首都华盛顿特区可以合法使用，其中有12个州开放娱乐用途大麻。但在联邦法规下，大麻仍跟古柯硷一样被认定为毒品，如果服务合法大麻产业工作者，多数银行担心会被依洗钱罪嫌起诉。

魏斯曼的银行是少数接受她这样零售商作为客户的金融机构。药房去年才开张的她说：「因为业务非常特别，我们被收取十分高的费用，我们任凭他们摆布。」

魏斯曼的交易主要以现金进行，所以现金存入后，要数天才会显示在她的户头里，让她难以支付帐单及员工薪资，她的签帐金融卡只能用来进行线上加密货币转帐。银行更将她视为风险，不只不发信用卡给她，甚至能在觉得交易有小疑虑时关闭她的户头。

银行的谨慎也影响经常或偶尔与大麻产业有关的组织。大麻合法化主要游说团体全国大麻法规改革组织（NORML）发展负责人贝迪尼（Jenn Michelle Pedini）表示，她帮大麻卖家在她营运的顾问公司下设立公司，让她在面对政府时出现问题。

法新社报导，根据支持合法化的游说团体，大麻产业确实欣欣向荣，每年收益共超过100亿美元，并会在2025年达到560亿美元。

但根据美国财政部数据，在美国1.1万家银行及其他贷款机构中，仅700家与大麻产业工作者合作。

美国联邦众议院上周通过用来保护大麻产业专业人士及相关企业免于违反联邦政府法规的法案「安全银行法案」（SAFE Banking Act）。法案现在送交到共和党掌控的参议院。

「安全银行法案」支持者也表示，在现金至上的大麻产业里，新法案会减少入室抢案及暴力抢劫的风险。而批评者则认为，这会让大毒枭更容易以较少监督的途径获得金融产业服务。

美国银行家协会（ABA）国会关系副主席丹尼尔（Tanner Daniel）称这个法案通过是「向前迈进的必要一步」。

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