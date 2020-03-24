此内容发布于2020年3月24日 下午7:35

（法新社巴黎24日电） 武汉肺炎肆虐全球，印度为控制疫情，自午夜起全国全面封锁3周。法新社统计，印度全国封锁后，全球总计超过26亿人受锁国、封城和禁足等抗疫措施影响。

根据报导，这项数字占全球人口逾1/3；按联合国估计，2020年全球人口约78亿人。

目前至少有42个国家或地区实施强制隔离措施，包括英国、法国、义大利、西班牙、哥伦比亚、美国加州、尼泊尔、伊拉克与马达加斯加。

印度与纽西兰是最新加入实施广泛限制措施的国家，南非则将于26日起全国封锁3周。

在多数施行管制的国家或地区，民众仍可离家上班、购买食物和其他民生必需品，以及看医生。

至少有5个涵盖2.26亿人口的国家或地区敦促人民待在家里不要外出，尽量减少与人接触，但未祭出惩罚令。这些国家包括伊朗、德国与加拿大。

涵盖1.89亿人口的至少15个国家与地区则已实施宵禁，包括沙乌地阿拉伯、象牙海岸、智利、菲律宾首都马尼拉和塞尔维亚，埃及则将自明天开始实施宵禁。

若干国家封锁主要城市，禁止民众自由进出，比如保利亚一些大城市、哈萨克第一大城阿拉木图（Almaty）和首都努尔苏丹（Nur-Sultan）与亚塞拜然首都巴库（Baku）等，以上地区人口总计超过1000万人。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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