此内容发布于2019年9月28日 上午1:50

（法新社喀布尔28日电） 阿富汗今天举行总统大选投票，大批军人驻守首都喀布尔街头维安，但在叛乱分子破坏大选下，各地传出多起爆炸事件，其中一处投票所爆炸，造成15伤。

这场选举被视为是现任总统甘尼（Ashraf Ghani）与政敌行政首长阿布杜拉（Abdullah Abdullah）之间的对决，竞选期间两人激烈厮杀，今天将在投票一决胜负。

在两个月竞选期间发动一连串爆炸的塔利班（Taliban），最近几天再度警告，他们打算攻击投票所。

一家医院的主管说，投票开始约两个小时后，南部一处投票所发生爆炸，造成至少15人受伤；阿富汗各地官员也通报其他投票处发生数起小型爆炸。

甘尼在喀布尔一所高中投下选票后说：「和平是我们人民最渴望的事。我们的（和平）蓝图已经准备好，我们希望民众能准许我们，赋予我们合法性，让我们追求和平。」

阿富汗有关当局提高戒备，封锁动荡不安的喀布尔部分地区，派出军人驻守街道，并禁止卡车进入喀布尔，以防自杀炸弹客破坏选举过程。

一名选民在喀布尔一所高中设置的投票所说，投票很重要。55岁的莫修丁（Mohiuddin）说：「我知道有安全威胁，但炸弹与攻击已成为我们日常生活的一部分。我不害怕，如果想让生活出现改变，就要投票。」

阿富汗首都喀布尔的街道经常塞车，但由于今天停班停课，加上许多人没有出门，道路上只有零星车辆。

约960万名阿富汗人登记投票，但在打了18年战争后，许多人已不对任何领导人抱持希望，不认为他们可以团结这个局势不稳的国家、改善人民的基本生活条件，并提振经济成长或加强安全。

阿富汗2014年总统大选时，甘尼与阿布杜拉都声称胜选，但那场选举舞弊丛生、暴力频传，引发宪政危机，迫使时任美国总统欧巴马敦促两人让步，最后由阿布杜拉担任行政首长。

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