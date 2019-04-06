此内容发布于2019年4月7日 上午12:50

同性恋死刑激众怒 名流吁抵制汶莱饭店（中央社伦敦6日法新电）汶莱同性恋死刑上路，数以百计反歧视示威人士今天齐聚汶莱在伦敦的奢华饭店外，高举彩虹旗呛声抗议。好莱坞巨星乔治克隆尼等名流则呼吁抵制汶莱在各国经营的饭店。

汶莱3日起实施新的伊斯兰律法，对同性恋、通奸和强暴等行为处以死刑，包括以乱石砸死，犯下窃盗罪则遭断肢处分，引起国际哗然。

汶莱国营公司BIA旗下的豪华饭店，包括英国伦敦多彻斯特酒店（Dorchester）、美国洛杉矶比佛利山庄大饭店（Beverley Hills Hotel）和巴黎雅典娜饭店（Plaza Athenee Hotel）。

维权运动人士塔契尔（Peter Tatchell）今天带领示威活动，电视画面显示，抗议人士聚集在多彻斯特酒店外，手举旗帜示威，有些人则越过路障，闯到酒店门口，高举彩虹旗并呼喊「你无耻」、「同志权益是人权」等口号。

他说：「砸石头处死，21世纪没这种事。」

汶莱启动严刑峻法，引起全球政治人物与社会名流抨击，好莱坞巨星乔治克隆尼（George Clooney）和歌手艾尔顿强（Elton John）纷纷呼吁抵制汶莱在各国拥有的饭店。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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