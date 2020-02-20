此内容发布于2020年2月20日 下午10:35

（法新社安卡拉20日电） 土耳其今天说，无意就叙利亚战事「杠上」俄罗斯，但也说可能接受美国防空飞弹以保护土军。

俄国力挺叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权，土耳其则支持反抗军，双方过去3个月紧张升高，原因是阿塞德政府军进攻反抗军在叙国最后大本营伊德利布省（Idlib）。伊德利布省位在叙国西北部。

本月稍早，阿塞德政府军在伊德利布省发动两起炮击，造成14名土耳其人丧生，今天又有2人死亡，土耳其归咎于阿塞德政府军空袭。

土耳其国防部长艾卡（Hulusi Akar）告诉美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）：「我们无意杠上俄罗斯。」艾卡还说他们会继续与俄国官员会谈。

艾卡表示，其中一个正在讨论的议题是伊德利布省领空，土耳其希望俄方不要介入当地空域。

艾卡告诉CNN Turk：「空袭和飞弹都对我国造成威胁。我们可能会拿（美国防空飞弹）爱国者（Patriot）支援。」

虽然艾卡早先受访时排除任何美军支援的可能性，不过访问是在稍早所拍，当时尚未发生两名土军在伊德利布省阵亡事件。

要美国交付爱国者飞弹恐非易事，因为土耳其先前无视华府反对和关切，仍向俄国采购S-400防空飞弹系统。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram