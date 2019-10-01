（法新社巴黎30日电） 曾以紧身短洋装翻时尚史新页的法国奢侈品牌圣罗兰近日推出终极贴身衣装：保险套。曾遭批判物化歧视女性的设计师瓦卡瑞罗或许企图藉保险套的「女性凝视」视角为自己扳回一城。

名为「风流韵事」（The Love Affair）的系列保险套由品牌创意总监瓦卡瑞罗（Anthony Vaccarello）设计，符合圣罗兰（Saint Laurent）的低调奢华风格。

诠释瓦卡瑞罗作品的是身上有大面积刺青、身材健美的纽约艺术家大卫福林（David Alexander Flinn）。大卫福林身上除了刺青空无一物；他面对镜头、左手轻掩私处，站在他对面、背对镜头的是衣着完整的波兰超模安雅鲁必克（Anja Rubik）。

2016年，来自比利时的瓦卡瑞罗接任圣罗兰创意总监一职，自此品牌的「性感度」激升，推出的服饰越来越挑衅和挑逗。然而，这推升了品牌销售量，却也遭致批评。瓦卡瑞罗曾说，他对「清教徒式」的评判态度和蔚为主流的「猎巫」氛围十分厌恶。

瓦卡瑞罗2017年为圣罗兰推出的品牌广告就曾被批评物化、情色化及贬抑女性；法国政府的广告监督机关在收到各方检举后，也要求圣罗兰撤换部分照片。部分广告海报则被抗议人士撕下，或贴上有「性别歧视」等反制字样的贴纸。

相较于2017年的「男性凝视」视角，瓦卡瑞罗新推出的保险套广告似乎采「女性凝视」视角，焦点则是男性胴体。

不过，瓦卡瑞罗并非时尚界第一个藉保险套挥洒才华的一线设计师。去年美籍台裔设计师王大仁（Alexander Wang）即和保险套品牌Trojan合作，推出风格简约的「保护你的小王」（Protect Your Wang）系列服饰，随商品附赠主题保险套，销售收益则捐给纽约的LGBT中心，用于性教育推广等工作。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

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