此内容发布于2020年5月25日 上午3:05

（法新社喀布尔24日电） 阿富汗民兵组织塔利班意外提议在开斋节期间停火，阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）也向塔利班示好，今天展开释囚程序，将释放多达2000名塔利班囚犯。

截至今天开斋节首日结束为止，塔利班和阿富汗部队之间都没有传出战斗消息，双方似乎将维持停火状态。开斋节（Eid al-Fitr）象徵穆斯林圣月斋戒月（Ramadan）落幕。

甘尼还说，政府在接受塔利班提议于开斋节期间停火3天后，已经准备好要和塔利班举行和谈。

甘尼发言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）在推特上说，释囚的决定是向塔利班「释出善意」，用来「确保和平进程能够成功」。

美国与塔利班今年2月签下协议，明文规定阿富汗政府必须释放高达5000名塔利班囚犯，塔利班同时也必须释放约1000名阿富汗维安部队人员。

这场换囚行动，被视为是阿富汗政府与塔利班之间展开期待已久的和谈前，双方建立互信的举动。

阿富汗当局做出今天的宣布前已释放约千名塔利班囚犯，塔利班则已交出约300名阿富汗维安部队成员。

塔利班表示，他们承诺要释放囚犯，但也提醒阿富汗当局，当初和美国在卡达首都杜哈（Doha）谈成的协议，明定是要「释放5000名」塔利班成员。

甘尼表示，政府代表已「准备好要立刻与塔利班展开和谈」。

政府谈判人员将由甘尼先前的死对头阿布杜拉（Abdullah Abdullah）率领；两人上周签署分享权力的协议，结束持续数月的政治危机。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活