（法新社东京15日电） 2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）造成的恐惧持续为夏天登场的东京奥运带来阴影。东京奥运组委会今天彩排传递圣火，参与女星石原聪美说，相信奥运将留下很多好回忆。

在火炬抵达日本前，组委会严谨地确认细节，4名跑者带着供彩排使用没有点燃的圣火，每人约跑了200公尺。圣火传递活动预定从3月26日起跑，直至7月24日奥运开幕式为止。

传递圣火彩排期间交通受到管制，在保全与警方的监控下，穿着白色带有红色斜线官方制服的火炬手，把圣火一个传给一个，后方还跟着一群旁观者、当地居民以及市政官员。

日本演员石原聪美负责传递第3段的圣火，她说：「一想到121天后奥运就要在日本登场就很激动，相信这会留下很多好的回忆。」

只是武汉肺炎迄今已在中国造成1500人死亡，确诊个案超过6.6万人，尽管组委会坚称东京奥运将按计画进行，但在对于疫情快速传播的忧虑下，外界呼吁组委会应说明是否有应急方案。

日本是中国以外疫情最严峻的国家之一，13日已确认第一起武汉肺炎死亡案例，目前日本境内已有至少30个确诊案例，另外停泊在横滨市被隔离的游轮钻石公主号上，也有逾200人被检测出呈阳性反应。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

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