此内容发布于2019年10月22日 上午6:05

（法新社圣保罗21日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多派驻巴西的大使贝兰德里亚今天表示，瓜伊多已在「试探性」会谈中，要求中国和俄罗斯协助终结持续削弱委内瑞拉的政治危机。

委国左派总统马杜洛（Nicolas Maduro）与美国在内众多国家承认是合法领导人的国民议会（National Assembly）议长瓜伊多（Juan Guaido），两人对立所引发的政治僵局，正重创石油资源丰富的委国经济。

瓜伊多今年初自行宣誓就任委国临时总统，随后任命贝兰德里亚（Maria Teresa Belandria）为委国驻巴西大使。

贝兰德里亚表示，瓜伊多已在委国首都卡拉卡斯（Caracas）会见多名中国代表。

反对派成员也在巴西首都巴西利亚（Brasilia）接触俄国人员。

贝兰德里亚在巴西圣保罗（Sao Paulo）提出反对派在政治过渡期的经济计画，她向巴西和委内瑞拉的投资人说：「这些是试探性的接触，他们已经要求（俄国和中国）成为化解危机的一环，成为民主转型进程的促进者。」即便中国与俄国向来支持马杜洛政府。

贝兰德里亚不愿透露会谈的更多细节内容，或会谈是在何时举行，但她期望「在恢复民主方面取得正面成果」。

贝兰德里亚还指出，反对派各党已经同意，要让瓜伊多在2020年1月续任国民议会议长。（译者：黄靖贻/ 核稿：陈彦钧）

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