此内容发布于2019年7月23日 上午12:50

（法新社旧金山23日电） 社群媒体龙头脸书计划推出自家数位货币Libra，诈骗分子正蠢蠢欲动，准备透过在网路上兜售假造的购买机会，藉机从中获利。

脸书将于明年发行这款虚拟货币，由总部设在欧洲的机构监管。然而，有些心术不正的恶徒已逮到机会，企图以假的帐号、页面和资讯进行诈骗。

「华盛顿邮报」（WP）今天报导，在脸书主要社群平台和旗下照片分享网站Instagram，伪造的Libra购买机会如雨后春笋般不断冒出。

根据报导，华邮提出示警后，总部位于加州的脸书已将一些以Libra为主题的欺骗性帐号从平台上移除。

若干假帐号甚至盗用脸书官方logo和执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）的照片。

脸书回应法新社记者询问时说：「当我们注意到这类情况后，便将违反脸书政策的广告和页面移除。我们正持续努力，提升在我们平台侦测诈骗的能力。」

非营利机构Libra Association据报正在与脸书合作，移除与这款货币有关的欺骗性页面。

犯罪分子经常抓住热门话题，从自然灾害、重大悲剧到名人新闻，藉机在网路上进行诈骗。

诈骗分子在网路上提供购买Libra的假机会，鼓励潜在受害者在相关计画中分享朋友的联系方式。

这些恶徒据说也会在推特和YouTube等线上平台，寻找可能上当的人。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题