此内容发布于2019年9月26日 上午12:35

（法新社纽约25日电） 在弹劾风暴席卷华盛顿的当下，形容美国总统川普与乌克兰总统泽伦斯基今天的面对面会谈为各界热切期待，还无法道尽一周来的事件发展。

他们在纽约会见记者，场面紧绷、怪诞与滑稽兼而有之。

右边：73岁的川普，前地产大亨、实境秀明星，现任美国总统。

左边：41岁的泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），前喜剧演员，现任乌克兰总统。

中间：花卉盆景。

两人夏天通过的电话内容，是华府近来政治风暴的核心议题，在野民主党因此发动弹劾调查。

川普今天一如平常身穿深蓝西装、打着红领带，椅子只坐了前缘，局促不安明显可见。泽伦斯基则穿着三件式黑色西装，看来比较轻松，自在地坐着。

房里感受得到一股紧绷气氛，但对话是以比较轻松的调性展开，两人一搭一唱，有点像在上演超现实喜剧。

川普开门见山就说：「他让我更出名，我也让他更有名了。」一票记者笑了出来。

泽伦斯基回答说：「上电视比讲电话好多了。」他咧嘴一笑，意有所指。

川普说：「我想，这是个有无穷潜力的国家。」泽伦斯基故作正经地回答说：「是啊，我知道，因为我就是来自那个国家。」

之后记者也成为这场戏的一部分，开始用问题炮轰两人。

世界唯一超级强权的领袖，会对乌克兰对等单位施压，调查想在2020年拉下川普的民主党人拜登家族吗？

泽伦斯基迟疑了一下，有些结巴地回答说：「我想你们获悉一切…我很抱歉，但我不想介入美国这场民主选举。」

接着他比较精确地说：「我们有过我想是一次很好的通话。那是正常的通话。我们谈了许多事，因此我想你们看得出来，没有人逼迫我。」

川普插话说：「换句话说，没有施压。」

数分钟后，川普简短和记者交谈。他说，他和泽伦斯基的会谈顺利，还说泽伦斯基说他没被逼迫，算是对此事做了澄清。

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