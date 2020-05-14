（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普最近企图推动有关民主党政敌的阴谋论，今天更打破传统，要求联邦参议院对前总统欧巴马展开调查。

参议院司法委员会主席葛兰姆（Lindsey Graham）对川普的想法泼冷水，他告诉政治新闻机构Politico：「我不认为现在是我去做那件事的时候。我甚至不知道那是否可能发生。」

葛兰姆说，他非常担心要前总统作证会成为先例，不过他也承诺会在6月就川普「通俄门」整体调查情况举行听证会。

华府有个不成文规定，就是现任和卸任总统会避免公开冲突。然而就在距离11月3日总统大选不到6个月之际，川普要求欧巴马就他所谓的「欧巴马门」（Obamagate）阴谋论到参议院作证。

川普的说法是，欧巴马政府及一个「国中之国」（deep state）藉由调查他和俄罗斯的关系，企图破坏他的总统地位。

川普在推特上对共和党籍联邦参议员葛兰姆说：「去查就对了。」葛兰姆是川普的忠诚盟友，现任具有影响力的参议院司法委员会主席。

川普推文说：「关于这桩美国史上最大政治犯罪和丑闻，我第一个要求作证的人，显然就是前总统欧巴马。」

不久后，欧巴马看似在推特上回应，但只写着「投票」。

而川普会继续推动他的「欧巴马门」议题，致力在选前激起他的右翼基本盘选民热情。他现在针对的目标还包括欧巴马的副手、前副总统拜登（Joe Biden）。拜登预定在11月大选代表民主党出战川普。

川普企图藉由「阴谋论」说法，推翻前特别检察官穆勒（Robert Mueller）领导的两年「通俄门」调查。

穆勒的调查判定，川普和他的竞选团队曾与俄方有广泛、时而隐讳的接触，且莫斯科当局直接干预美国2016年大选。但穆勒也说，没有具体证据证明双方勾结串通。

川普先前要求惩罚那些支持「通俄门」调查的人，还称整起事件是「骗局」。

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