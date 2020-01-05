此内容发布于2020年1月5日 下午8:05

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普扬言可能锁定伊朗文化地点攻击，被控可能犯下战争罪。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天坚称美国任何对伊朗的军事行动都会遵守国际法。

川普昨天推文说，美国可能锁定的52个目标中，有些「对伊朗文化而言很重要」。伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）随即将此与伊斯兰国（IS）破坏中东文化遗址行径相提并论，并说「锁定文化地点属于战争罪」。

推特（Twitter）上涌现伊朗伊斯法罕（Isfahan）等古城地位崇高的景点照片，标记「伊朗文化地点」（#IranianCulturalSites）主题标签。部分美国民主党人表示，如果川普真的照他所扬言的行动，恐会违反国际协定。

角逐11月总统大选的民主党籍联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）推文说：「你恐怕会犯下战争罪。我们不与伊朗交战。美国人民不想与伊朗开战。」

同党的参议员墨菲（Chris Murphy）也说：「以平民和文化地点为攻击目标是恐怖分子才会做的事。这是战争罪。」

蓬佩奥今天在一连串的访谈节目中说，倘若美国受到攻击，将会毫不犹豫严厉反击伊朗的「窃盗政权」，但也承诺任何行动都会遵循法治。

他在美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）中说：「我们将依法行事。我们会在体制内行事。我们向来如此，未来也一样。」

他还说：「美国人民应该知道，我们攻击的每个目标将是合法目标，而这目标的唯一使命将是保护和捍卫美国。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram