此内容发布于2019年6月4日 上午1:20

（法新社伦敦4日电） 美国总统川普在英国国是访问迈入第2天，今天将会晤即将下台的英国首相梅伊（Theresa May）。梅伊在聚焦贸易的会谈上将吁请川普深化跨大西洋经济合作。

英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）昨天盛宴款待后，川普今日行程将从仪式排场转到政商公事。川普3天国是访问，适逢英国多事之秋，梅伊处理脱欧一事里外不讨好，预定7日辞去保守党党魁职务。

英美「特殊关系」近来紧绷，除因双方在伊朗、5G 网路采用中企技术、气候变迁等议题上存有歧异，川普个人政治作风也引发英国政治人物批评。而梅伊即将下台，目前为止约有13人有意在7月底前竞逐党魁，以取代梅伊出任首相。

梅伊和川普今天将在伦敦圣詹姆士宫（St. James's Palace）共进商业早餐会，与会者包括英国和美国各5位大企业代表。

首相办公室提供的讲稿节录显示，梅伊将说：「这是很棒的伙伴关系，但我相信我们还能更好。」

「以双边自由贸易协议、扩大经济合作并持续携手支持、形塑及影响全球经济和规范体制，维护市场自由、公平且开放，并维持我们产业竞争力。」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）与财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）预定出席外，英国安德鲁王子（Prince Andrew）、财政大臣韩蒙德（Philip Hammond）及国际贸易大臣佛克斯（Liam Fox）也将与会。

梅伊和川普及双方团队之后会在唐宁街（Downing Street）首相官邸举行会谈，然后共进午餐及举行记者会。

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