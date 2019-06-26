此内容发布于2019年6月26日 下午3:50

（法新社华盛顿26日电） 20国集团（G20）高峰会即将登场，美国总统川普将和中国国家主席近平会谈，川普今天先放话警告，美中贸易战可能更为深化，美国已准备好对其他由中国进口产品加徵10%关税。

全球市场密切关注预定29日在日本举行的川习会，希望美中这两个世界最大经济体的贸易僵局能获得突破。

川普无意缓和市场的忧虑，强调他所以采取强势谈判手法，意味他没有必要让步。

他在启程前往日本大阪参加G20峰会前几小时，接受福斯财经新闻网（Fox Business News）访问表示：「中国经济快完蛋了，他们希望达成协议。」

川普已经对价值逾2000亿美元的中国商品加徵进口关税，以迫使北京当局保护智慧财产和对贸易制度进行其他改革。华府宣称中国因不公平贸易措施拥有庞大的优势。

他今天强势指出，准备对所有其他由中国进口商品加徵关税。他说：「还有3250亿美元的（中国）商品我还没课税，已经准备好要课徵关税。」

不过，川普原本扬言对这些中国商品一口气加徵25%关税，如今改口说可能改为从10%起徵。

川普并表示，中国已经感受到痛苦。他说：「企业纷纷迁离中国，其中有些回到美国，因为他们不想支付关税。」

美中贸易谈判在5月破局前，双方原本都表示已接近达成协议。美国财政部长梅努钦今天告诉财经新闻频道CNBC：「我们已走完约90%的路，我认为能完成这项协议。」

他表示，期待川习会登场，但他也强调，不会只为了达成协议而达成协议。

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