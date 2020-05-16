此内容发布于2020年5月16日 上午4:50

（法新社圣保罗15日电） 巴西原住民协会（Brazilian Indigenous Peoples' Association）今天指出，2019冠状病毒疾病疫情已经冲击38个原住民群体，这让各界对于原住民的处境感到担忧。

巴西原住民协会透过声明指出：「病毒正以惊人速度侵袭巴西各地的原住民领地。」

协会调查发现，在受影响的原住民群体中，有446人确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19），并有92人染疫丧命，其中多数都在亚马逊地区。

巴西北部城市玛瑙斯（Manaus）近郊原住民社区Parque das Tribos，前一天才为染疫病故的部落酋长柯卡玛（Messias Kokama）举行丧礼。

为避免病毒扩散，享年53岁的柯卡玛，棺木被人用透明塑胶膜层层包覆后才下葬。

巴西是拉丁美洲疫情最严峻的国家，死亡病例不断激增，迄今通报超过22万起确诊病例，并有近1万5000人不治。专家表示，由于巴西筛检率偏低，这代表实际疫情数据恐高出15倍以上。

人权组织「国际存活人权团体」（Survival International）指出，这场疫情也给了非法采矿和伐木者趁隙入侵原住民土地的机会。

国际存活人权团体表示，在想彻底消灭原住民且丝毫不加掩饰的政府撑腰之下，无数部落土地遭到侵略。

他们也批评极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro ）推动要把受保护的原住民土地开放农业耕种和采矿。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

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