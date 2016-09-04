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此内容发布于2016年9月5日 上午12:20 最后更新 - 2016年9月5日 -00:20

（法新社巴西圣保罗4日电） 数万名巴西罢黜总统罗赛芙（Dilma Rousseff）的支持者今天走上街头，对接替罗赛芙出任总统的泰梅尔（Michel Temer）呛声。泰梅尔早先曾说示威者不过小猫两三只。

指泰梅尔掌权为「政变」的示威发起人士指出，约10万人塞爆主要干道包利斯塔大道（Paulista Avenue）。许多人手举写有「泰梅尔下台」、「立即直接选举」的旗帜。

巴西参议院8月31日投票，通过罢黜被控非法操控政府帐户的罗赛芙，并由罗赛芙的政敌、前副总统泰梅尔接任总统。

根据当地新闻媒体报导，示威集会在群众与警方冲突下结束，警方一度发射催泪瓦斯。

宣誓就任并前往中国大陆出席G20峰会的泰梅尔表示，示威只是一小群人。

媒体引述泰梅尔的话说：「这些是一小撮人...我没有确切数字，他们不过40、50或100人，不过如此。对比2亿400万巴西民众，我不觉得有什么意义。」

组织示威活动的反对派成员包罗斯（Guilherme Boulos）打脸泰梅斯。包罗斯说：「巴西这位政变总统说我们不过40人，看清楚这儿的40人－在包利斯塔大道来了快10万人」。

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