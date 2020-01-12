此内容发布于2020年1月12日 下午7:35

（法新社柏林12日电） 捷克首都布拉格市长今天谴责中国是个「不可靠的伙伴」，并告诉德国「周日世界报」（Welt am Sonntag）说，布拉格预定明天与台北市缔结姊妹市。

尽管捷克总统齐曼（Milos Zeman）呼吁强化中国与捷克间的关系，贺瑞普（Zdenek Hrib）的谈话再度引发布拉格与北京之间的争议，此事已影响两国关系。

海盗党（Pirate Party）籍的贺瑞普在周日世界报发表评论表示，中国「满腔愤恨」，并试图左右捷克的舆论。

现年38岁的贺瑞普自2018年11月担任布拉格市长至今，他在这篇文章中说明他领导的市府去年10月取消与北京姊妹市协议的决定。

两市缔结为姊妹市的协议是在2016年敲定，不过贺瑞普领导的市府不接受协议中受争议的「一个中国」政策条款，最后解除姊妹市关系。

法新社报导，贺瑞普在文章中指出，他不能签署一份迫使布拉格「宣告反对台湾与西藏独立」的协议。

他又说，取而代之，他明天将与台北签署缔结姊妹市的协议。

他表示：「如此一来，我们虽失去一个合作伙伴，却赢得另一个。」

若一切顺利，台北市与布拉格将在总统蔡英文获得连任的数日后缔结为姊妹市。一般认为，蔡总统顺利连任对中国是项打击。

贺瑞普说，他并未提倡与中国断交或切断与中国的经济关系，但他呼吁欧洲民主国家该认真思考，是否应与「这样一个危险且不可靠的伙伴」建立密切关系。

他在文章中表示：「我呼吁你们（欧洲民主国家），面临恐吓与胁迫时，不要放弃你们的价值与正直。」

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